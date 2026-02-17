Из Самары 19 февраля отправится «Поезд Мужества»

В Самаре 19 февраля в 16:51 от платформы №8 железнодорожного вокзала стартует акция «Поезд Мужества». Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

Мероприятие пройдет в электропоезде «Грушинский экспресс», который проследует до станции Курумоч (отправление обратно — в 18:28) и вернется в областную столицу в 19:53.

Жителей ждет насыщенная концертно-интерактивная программа. Будет играть военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области и выступят молодые актеры. Пассажиры смогут попробовать блюда полевой кухни, пишет Самара-ГИС.