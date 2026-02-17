В администрации Самары рассматривается возможность введения бесплатного проезда для школьников

Проект постановления уже опубликовали — его вынесли на общественное обсуждение 16 февраля. Поговорить и высказать мнение можно до 7 марта.

Сейчас так просто взять и отменить плату не получится. По закону тарифы можно менять только в пределах инфляции — никаких «обнулений» для отдельных категорий это не позволяет. Поэтому в проекте предлагают новый способ расчёта.

Хотят считать иначе: брать прогнозную выручку всех перевозчиков, которые работают по регулируемым тарифам, и смотреть, чтобы она с учётом новых цен не превышала прошлогоднюю выручку больше, чем на уровень инфляции. Сложно, но это единственный легальный способ сделать проезд бесплатным.

Сейчас школьники ездят по специальной карте: одна поездка — 19 рублей, безлимит на месяц — 730 рублей. Если проект примут, эти цифры уйдут в историю, пишет Самара-МК.