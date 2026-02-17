с 1 марта россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке

В России с 1 марта владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тыс. рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Об этом сообщил 17 февраля первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями», — рассказал Кошелев «РИА Новости».

Он отметил, что для физических лиц штраф будет составлять от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тыс. рублей.

Кошелев подчеркнул, что закон не устанавливает единственный метод борьбы, например тотальную химическую обработку, а допускает все не запрещенные способы, включая биологические — использование насекомых-хищников, уничтожающих вредителей.

По его словам, это открывает возможности для применения современных научно обоснованных стратегий интегрированной защиты, в том числе агротехнических, химических, биологических и механических методов.

Депутат уточнил, что новая норма является частью более широких изменений в законодательстве об охране земель, и подчеркнул, что закон направлен на борьбу с распространением инвазивных растений, которые, по его словам, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей, пишут "Известия".