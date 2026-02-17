россияне стали вдвое чаще откликаться на подработку блинопеками

Аналитики Авито Подработки зафиксировали сезонный рост интереса к подработке в сфере общественного питания в преддверии масленичной недели. За первые полтора месяца 2026 года число откликов на предложения о подработке блинопеком выросло более чем в 2 раза (+115%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобный рост характерен именно для предпраздничного периода и во многом связан с масленичным ажиотажем.

В целом по России за указанный период количество предложений частичной занятости в сфере общепита увеличилось на 69% по сравнению с прошлым годом. Заметно выросло количество предложений на позиции повара (+17%), повара-кассира (+10%).

По данным аналитиков Авито Подработки, в Москве блинопеки могут рассчитывать на вознаграждение порядка 3 500 рублей за смену. За 15 смен вознаграждение может доходить до 52 500 руб/мес при частичной занятости. Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Корпоративные данные показывают более ровную динамику спроса на подработку в течение года. В сети ресторанов «Теремок» отмечают, что в 2025 году количество заявок на работу и подработку в сети выросло на 6,6% по сравнению с предыдущим годом.

Масленичная неделя для ресторанного сегмента является одним из наиболее интенсивных периодов. По оценкам компании, в это время наиболее востребованы исполнители на позициях повара-кассира и блинопека, поскольку именно эти роли обеспечивают обеспечивают бесперебойную работу ресторанов в период повышенного гостевого потока и высокого спроса на ключевые блюда меню.