Учёные из Испании, Италии и Самарского политеха объяснили причины выбора технологий FIAT для развития автомобильной отрасли в СССР в 1960-е годы

Историки Елена Прокофьева (Самарский политех), Елена Сан Роман и Хорхе Эрнандес-Бараона (университет Комплутенсе, Мадрид), а также Валентина Фава (университет КаʼФоскари, Венеция) опубликовали результаты компаративистского исследования, объясняющего как технологии транснациональной итальянской корпорации FIAT обеспечили поддержку автомобилестроительной отрасли Испании и СССР в период политической изоляции этих государств в 1940 – 1960-е годы (в Испании – из-за союза с фашистскими державами во время Второй мировой войны, в СССР – из-за идеологического противостояния с капиталистическим Западом). Исследователи показали, что в обоих случаях изоляция не означала отстранения, а скорее контролируемую форму глобального взаимодействия — попытку получить иностранные технологии и промышленные знания без отказа от политической автономии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Business History (https://doi.org/10.1080/00076791.2026.2613863).

Стратегия быстрой послевоенной индустриализации в автомобильной отрасли Испании привела к созданию SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), в Советском Союзе – к созданию ВАЗа.

- Политические режимы ни в той, ни в другой стране не обладали технологическими и организационными возможностями для самостоятельного массового производства автомобилей, - рассказывает профессор кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха Елена Прокофьева, - поэтому обратились за поддержкой к FIAT. При этом и испанское и советское правительства столкнулись с внутренним сопротивлением — им нужно было убедить национальные элиты в необходимости иностранных технологий и найти для этого идеологическое обоснование в условиях санкций и эмбарго.

На основе скрупулёзного анализа документов из испанских, итальянских и российских архивов учёные пришли к выводу об исключительной роли корпорации FIAT не только в процессе создания флагманских национальных автомобилестроительных компаний в Испании и СССР, но и в смягчении международной политической изоляции этих государств.

Итальянский автопроизводитель уже в 1920-х годах основное внимание уделял созданию разнообразной линейки продукции, адаптированной к различным экспортным рынкам. К середине 1930-х FIAT стал выпускать недорогие автомобили для маломоторизованных государств. Этот опыт в послевоенную эпоху позволил компании быстро восстановить зарубежное присутствие в странах, где возможности FIAT могли обеспечить ему доминирующую технологическую роль.

- Выбор итальянского автоконцерна в качестве индустриального партнёра СССР при создании Волжского автомобильного завода в 1960-х годах не был спонтанным решением, - говорит Елена Прокофьева. – Продукция FIAT импортировалась в Советский Союз уже в конце 1920-х годов, при этом оборудование FIAT составляло более 19 процентов от общего импорта СССР из Италии. А в 1931 году итальянский автоконцерн подписал контракт с Советским Союзом на строительство завода по производству шарикоподшипников на Украине.

В 1958 году было подписано первое итало-советское коммерческое соглашение, в октябре 1960 года достигнута договорённость о возможном сотрудничестве в автомобильном производстве. Но только 4 мая 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент FIAT Витторио Валлетта подписали окончательный протокол об участии итальянского концерна в строительстве ВАЗа. С 1966 по 1971 год FIAT поставлял в Советский Союз лицензии и оборудование, оказывал техническую помощь для производства адаптированной версии модели «Фиат-124» (будущая «копейка», ВАЗ-2101).

Заключив сделку с СССР, FIAT вышел победителем в жёсткой конкурентной борьбе. В 1960-е годы многие европейские компании были заинтересованы в сотрудничестве с СССР, чей спрос на высокотехнологичное оборудование и репутация надёжного должника делали его привлекательным партнёром. Успех FIAT объяснялся умением руководства концерна подстроиться под благоприятные политические обстоятельства и скоординировать действия с другими итальянскими фирмами, которые одновременно вели переговоры с советским руководством, прежде всего в инженерном секторе, для того, чтобы получить преимущество над конкурентами из других стран.

Историки считают, что, предложив советским партнёрам широкий ассортимент оборудования и промышленных товаров, итальянцы потворствовали амбициям руководства СССР. Соглашение с FIAT стало своеобразным триумфом реформистской стратегии советского правительства Алексея Косыгина, которая основывалась не только на концепции мирной конкуренции между коммунистической системой и капитализмом, но одновременно и на идее доступности потребительских товаров, значимой роли технологий в развитии советского общества и экономики.