Учёные из Испании, Италии и Самарского политеха объяснили причины выбора технологий FIAT для развития автомобильной отрасли в СССР в 1960-е годы

Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Учёные из Испании, Италии и Самарского политеха объяснили причины выбора технологий FIAT для развития автомобильной отрасли в СССР в 1960-е годы

Учёные из Испании, Италии и Самарского политеха объяснили причины выбора технологий FIAT для развития автомобильной отрасли в СССР в 1960-е годы

Историки Елена Прокофьева (Самарский политех), Елена Сан Роман и Хорхе Эрнандес-Бараона (университет Комплутенсе, Мадрид), а также Валентина Фава (университет КаʼФоскари, Венеция) опубликовали результаты компаративистского исследования, объясняющего как технологии транснациональной итальянской корпорации FIAT обеспечили поддержку автомобилестроительной отрасли Испании и СССР в период политической изоляции этих государств в 1940 – 1960-е годы (в Испании – из-за союза с фашистскими державами во время Второй мировой войны, в СССР – из-за идеологического противостояния с капиталистическим Западом). Исследователи показали, что в обоих случаях изоляция не означала отстранения, а скорее контролируемую форму глобального взаимодействия — попытку получить иностранные технологии и промышленные знания без отказа от политической автономии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Business History (https://doi.org/10.1080/00076791.2026.2613863).

Стратегия быстрой послевоенной индустриализации в автомобильной отрасли Испании привела к созданию SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), в Советском Союзе – к созданию ВАЗа.

- Политические режимы ни в той, ни в другой стране не обладали технологическими и организационными возможностями для самостоятельного массового производства автомобилей, - рассказывает профессор кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха Елена Прокофьева, - поэтому обратились за поддержкой к FIAT. При этом и испанское и советское правительства столкнулись с внутренним сопротивлением — им нужно было убедить национальные элиты в необходимости иностранных технологий и найти для этого идеологическое обоснование в условиях санкций и эмбарго.

На основе скрупулёзного анализа документов из испанских, итальянских и российских архивов учёные пришли к выводу об исключительной роли корпорации FIAT не только в процессе создания флагманских национальных автомобилестроительных компаний в Испании и СССР, но и в смягчении международной политической изоляции этих государств.

Итальянский автопроизводитель уже в 1920-х годах основное внимание уделял созданию разнообразной линейки продукции, адаптированной к различным экспортным рынкам. К середине 1930-х FIAT стал выпускать недорогие автомобили для маломоторизованных государств. Этот опыт в послевоенную эпоху позволил компании быстро восстановить зарубежное присутствие в странах, где возможности FIAT могли обеспечить ему доминирующую технологическую роль.

- Выбор итальянского автоконцерна в качестве индустриального партнёра СССР при создании Волжского автомобильного завода в 1960-х годах не был спонтанным решением, - говорит Елена Прокофьева. – Продукция FIAT импортировалась в Советский Союз уже в конце 1920-х годов, при этом оборудование FIAT составляло более 19 процентов от общего импорта СССР из Италии. А в 1931 году итальянский автоконцерн подписал контракт с Советским Союзом на строительство завода по производству шарикоподшипников на Украине.

В 1958 году было подписано первое итало-советское коммерческое соглашение, в октябре 1960 года достигнута договорённость о возможном сотрудничестве в автомобильном производстве. Но только 4 мая 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент FIAT Витторио Валлетта подписали окончательный протокол об участии итальянского концерна в строительстве ВАЗа. С 1966 по 1971 год FIAT поставлял в Советский Союз лицензии и оборудование, оказывал техническую помощь для производства адаптированной версии модели «Фиат-124» (будущая «копейка», ВАЗ-2101).

Заключив сделку с СССР, FIAT вышел победителем в жёсткой конкурентной борьбе. В 1960-е годы многие европейские компании были заинтересованы в сотрудничестве с СССР, чей спрос на высокотехнологичное оборудование и репутация надёжного должника делали его привлекательным партнёром. Успех FIAT объяснялся умением руководства концерна подстроиться под благоприятные политические обстоятельства и скоординировать действия с другими итальянскими фирмами, которые одновременно вели переговоры с советским руководством, прежде всего в инженерном секторе, для того, чтобы получить преимущество над конкурентами из других стран.

Историки считают, что, предложив советским партнёрам широкий ассортимент оборудования и промышленных товаров, итальянцы потворствовали амбициям руководства СССР. Соглашение с FIAT стало своеобразным триумфом реформистской стратегии советского правительства Алексея Косыгина, которая основывалась не только на концепции мирной конкуренции между коммунистической системой и капитализмом, но одновременно и на идее доступности потребительских товаров, значимой роли технологий в развитии советского общества и экономики.

В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
416
