Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Неделя безопасного Рунета

162
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Неделя безопасного Рунета

В воскресенье, 15 февраля, в Самарской областной детской библиотеке прошло родительское онлайн-собрание «Диалог о цифровом детстве», завершившее цикл тематических мероприятий «Недели безопасного Рунета – 2026».  

Напомним, ежегодно в начале февраля в России проходит   Неделя безопасного Рунета, посвященная проблемам безопасности использования Интернета и мобильных технологий детьми. Всероссийская акция проводится по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2021 года. Главным организатором Недели выступает Координационный центр доменов .RU/.РФ, организационную поддержку оказывает Центр Безопасного Интернета («НеДопусти!»). Региональным куратором Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» традиционно является Самарская областная детская библиотека.

В рамках родительского онлайн-собрания специалисты обсудили риски и преимущества использования цифровых сервисов, которые могут встретиться детям на просторах Интернета. Руководитель управления информационной безопасности министерства цифрового развития и связи Самарской области Олег Архипов поделился практическими советами о соблюдении информационной безопасности в семье и быту. «Особую сложность представляет то, что дети и подростки чаще прислушиваются к мнению своих ровесников, чем авторитету родителей. Запреты и ограничения всегда вызывают негативную реакцию. Поэтому хотелось бы обратить внимание старших на то, что современные модели роутеров, которые мы все используем для раздачи домашнего Интернета, позволяют автоматически устанавливать ограничения для отдельных пользователей, например, по времени использования», - рассказал Олег Архипов.

Также на родительском собрании выступили: представитель аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Самарской области, сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Самара, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи, представители Роскомнадзора, декан факультета Кибербезопасности и управления ПГУТИ и другие спикеры.

Выступающие обратили внимание на факт: многие дети переоценивают свою компетентность в цифровой среде, что повышает их уязвимость. Угрозы могут подстерегать подрастающее поколение там, где они меньше всего ожидают с ними столкнуться: в играх, чатах и соцсетях. Они могут быть самыми различными: от встречи с финансовыми мошенниками до кибербуллинга. И мероприятия «Недели безопасного Рунета» помогают повысить цифровую грамотность.

В течение недели в Самарской областной детской библиотеке проходили познавательные встречи, игры и квесты. Участники учились правильно распоряжаться персональными данными в интернете, пользоваться только проверенными и безопасными сайтами, а также познакомились с полезными для школьников онлайн-ресурсами и освоили грамотное составление запросов для ИИ-сервисов.

В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
416
Весь список