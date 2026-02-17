Исследователи указали на рост тревожности россиян вокруг ИИ

Доля россиян, которых пугает развитие искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, по итогам 2025 года выросла до 27% — против 15% годом ранее. Такие данные 17 февраля следуют из ежегодного мониторинга страхов в отношении научных достижений, проводимого телеканалом «Наука», с которым ознакомились «Известия».

ИИ уже третий год подряд занимает первое место среди наиболее тревожащих направлений научного прогресса. При этом в 2025 году разрыв с другими категориями существенно увеличился. Рост составил 12 п.п. за год и стал наиболее заметным изменением в структуре ответов.

Уточняется, что к данной категории относятся высказывания о рисках «слишком быстрого» и неконтролируемого развития ИИ и нейросетей, «порабощения человека роботами», создании автономных нейросетей и суперкомпьютеров, замене рабочих мест искусственным интеллектом и роботизации. Такие ответы назвали 27% участников исследования.

На втором месте по расположились разработки в военной сфере и оружие массового поражения (4%). При этом до 2023 года именно военные технологии и новые виды оружия стабильно занимали первое место среди «научных страхов» с пиком по итогам 2022 года (19%).