Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса

Провели очередное заседание инвестиционного комитета под председательством врио заместителя губернатора Вячеслава Романова.

Участники заседания рассмотрели вопрос привлечения стратегического инвестора для продолжения строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.

Птицекомплекс будет включать комбикормовый завод с элеватором, инкубатор, цех убоя, корпуса откорма бройлеров, доращивания молодняка и родительского стада.

Мощность предприятия - 75 тыс. тонн мяса птицы в год.

Проект предполагает создание 1500 новых рабочих мест.

Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.

«Финансирование проекта исключительно за счет средств регионального бюджета представляется нецелесообразным и финансово обременительным. Для его успешной реализации требуется решение ключевой задачи – привлечение стратегического инвестора, который обеспечит необходимый финансовый ресурс для завершения строительства птицекомплекса и его ввода в эксплуатацию», - подчеркнул Вячеслав Романов.

В 2025 году Корпорация развития сделала акцент на публичном поиске инвестора - планируется привлечь его через публичный механизм голландского аукциона.

Начальная цена аукциона будет определена на основании отчета независимых оценщиков.

«Выбранный нами публичный механизм позволит обеспечить более гибкий подход к формированию ценовых условий для потенциального инвестора, продолжить реализацию значимого для области сельскохозяйственного проекта, а также перенаправить усилия Корпорации развития с содержания объектов комплекса на реализацию других перспективных проектов», - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев, сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.

