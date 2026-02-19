Я нашел ошибку
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
Самарцев приглашают на турнир по городкам
По словам эксперта, ключ к более полезным блинам кроется в замене базовых компонентов.
Роскачество: способ приготовить полезные блины в период Масленицы
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.
Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса
Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре
Гражданин отлавливал синиц, снегирей, скворцов с помощью клеток и сетей, в которых птички запутывались. По словам мужчины, о незаконности их отлова он не знал.
В Ставропольском районе мужчина незаконно отлавливал диких птиц
Жители Кинеля увидели спектакль-победитель регионального этапа Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В регионе продолжаются показы спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Корпорация развития региона будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса

179
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития – ООО «ЕвроБиоТех». В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.

Провели очередное заседание инвестиционного комитета под председательством врио заместителя губернатора Вячеслава Романова.

Участники заседания рассмотрели вопрос привлечения стратегического инвестора для продолжения строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.

Птицекомплекс будет включать комбикормовый завод с элеватором, инкубатор, цех убоя, корпуса откорма бройлеров, доращивания молодняка и родительского стада.

Мощность предприятия - 75 тыс. тонн мяса птицы в год.

Проект предполагает создание 1500 новых рабочих мест.

«Финансирование проекта исключительно за счет средств регионального бюджета представляется нецелесообразным и финансово обременительным. Для его успешной реализации требуется решение ключевой задачи – привлечение стратегического инвестора, который обеспечит необходимый финансовый ресурс для завершения строительства птицекомплекса и его ввода в эксплуатацию», - подчеркнул Вячеслав Романов.

В 2025 году Корпорация развития сделала акцент на публичном поиске инвестора - планируется привлечь его через публичный механизм голландского аукциона.

Начальная цена аукциона будет определена на основании отчета независимых оценщиков.

«Выбранный нами публичный механизм позволит обеспечить более гибкий подход к формированию ценовых условий для потенциального инвестора, продолжить реализацию значимого для области сельскохозяйственного проекта, а также перенаправить усилия Корпорации развития с содержания объектов комплекса на реализацию других перспективных проектов», - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев, сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.

 

Фото:  Минэкономразвития Самарской области

 

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
314
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
296
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
278
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
276
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
649
