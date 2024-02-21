В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»

181

Вблизи ГБОУ СОШ ОЦ Южный Город ребята из отряда ЮИД ,совместно с сотрудником Госавтоинспекции Волжского района , в рамках широкомасштабного мероприятия «Важные мысли на дороге» провели Акцию «По законам дороги».

Организаторы акции обратились к юным пешеходам строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными и дисциплинированными на дорогах. Вблизи расположенного пешеходного перехода взрослых и юных пешеходов информировали о причинах дорожно-транспортных происшествий, рассказали им о правилах перехода проезжей части, о повышенном внимании и осторожности вблизи дороги, об использовании световозвращающих элементов на одежде и сумках в темный период времени. В завершении мероприятия каждому участнику акции сотрудники вручили тематические памятки.



Участников дорожного движения много, а закон безопасности на дороге для всех один – это ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО