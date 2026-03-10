Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Житель Самарской области в 2025 году в среднем должен был банкам 365 тысяч

Стало известно, сколько должен был один житель Самарской области банкам в прошлом году.

В 2025-м средний долг местного перед финучреждениями составлял 365,6 тыс. рублей. Сумма выросла на 1,1 тыс. рублей по сравнению с 2024-м. Соотношение с годовой зарплатой на старте 2026-го — 46,3%.

С такими цифрами 63-й регион занял 23-е место в профильном рейтинге, пишет Самара-МК.

Меньше всего банкам в прошлом году должны были жители Ингушетии — 54,4 тыс. рублей (-8,5 тыс. рублей по сравнению с 2024-м). Самые закредитованные — в Тыве. Там задолженность составила чуть больше миллиона рублей (+45,9 тыс. рублей.).

Средний показатели по стране — 473,3 тыс. рублей (+14 тыс. рублей), выяснили аналитики «РИА Рейтинга».

