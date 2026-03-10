Житель Самарской области в 2025 году в среднем должен был банкам 365 тысяч

Стало известно, сколько должен был один житель Самарской области банкам в прошлом году.

В 2025-м средний долг местного перед финучреждениями составлял 365,6 тыс. рублей. Сумма выросла на 1,1 тыс. рублей по сравнению с 2024-м. Соотношение с годовой зарплатой на старте 2026-го — 46,3%.

С такими цифрами 63-й регион занял 23-е место в профильном рейтинге, пишет Самара-МК.

Меньше всего банкам в прошлом году должны были жители Ингушетии — 54,4 тыс. рублей (-8,5 тыс. рублей по сравнению с 2024-м). Самые закредитованные — в Тыве. Там задолженность составила чуть больше миллиона рублей (+45,9 тыс. рублей.).

Средний показатели по стране — 473,3 тыс. рублей (+14 тыс. рублей), выяснили аналитики «РИА Рейтинга».