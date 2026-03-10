Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Представители поколения Z стали в разы чаще пить алкоголь

Представители поколения Z стали в разы чаще пить алкоголь

Исследование показало резкий рост злоупотребления алкоголем среди представителей поколения Z в начале их взрослой жизни, пишет The Guardian.

Согласно анализу ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), почти 68 процентов 23-летних респондентов сообщили, что хотя бы раз за последний год употребляли алкоголь в формате запоя — то есть выпивали шесть и более напитков за один раз. При этом 29 процентов делают это как минимум раз в месяц.

Также до 49 процентов увеличилось количество зумеров, хотя бы раз пробовавших легкие наркотики. При этом число тех, кто пробовал более тяжелые наркотики, увеличилось более чем втрое: с 10 процентов до 32 процентов, пишет Газета.

Ведущий автор исследования, доктор Аасе Вилладсен, отметила, что поздний подростковый возраст и начало взрослой жизни традиционно являются периодом экспериментов. Однако рост употребления алкоголя и наркотиков в возрасте около 20 лет вызывает обеспокоенность, особенно если такое поведение закрепляется.

По ее словам, профилактические меры и образовательные программы должны уделять особое внимание наиболее уязвимым группам. Глава Института изучения алкоголя доктор Кэтрин Севери также подчеркнула, что молодые люди особенно уязвимы к воздействию алкоголя, поскольку человеческий мозг продолжает развиваться примерно до середины 20-летнего возраста.

Она отметила, что результаты исследования вызывают тревогу, поскольку показывают: представители поколения Z, которые употребляют алкоголь в начале своих 20 лет, могут пить столько же или даже больше, чем миллениалы в аналогичном возрасте.

Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
