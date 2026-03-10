Самарским Росреестром внесены изменения в ЕГРН после реконструкции галереи «Виктория»

После продолжительной реконструкции в Самаре открылась Галерея современного искусства «Виктория» по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького/ул. Некрасовская, д.125/д.2. Сведения об обновленном здании, где представят новые выставочные проекты, были внесены в Единый государственный реестр недвижимости самарским Росреестром.

Здание Галереи расположено в историческом центре Самары на набережной реки Волга. После масштабной реконструкции многофункциональное пространство трехэтажного здания площадью более 2700 кв. м, стало включать три выставочных зала, лекторий, библиотеку, книжный магазин, художественную и детскую студии, мастерские керамики и шелкографии, а также экспозиционную площадку на крыше.

Миссия Галереи «Виктория» - развивать культурную среду города Самара через выставочную, просветительскую и исследовательскую деятельности.