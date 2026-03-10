Жители Самары смогут увидеть комету

Жители Самары смогут наблюдать редкое астрономическое явление в конце марта. По данным Лаборатории солнечной астрономии, на небе появится комета C/2026 A1 (MAPS), которая, по расчетам ученых, вскоре упадет на Солнце.

Предполагается, что 4 апреля небесное тело приблизится к светилу на критическое расстояние. Скорее всего, комета не выдержит высокой температуры и полностью испарится еще на подлете — на расстоянии нескольких сотен тысяч километров от поверхности Солнца.

Однако именно этот процесс может превратить гибель кометы в яркое зрелище. В последние три–четыре дня перед падением её яркость может увеличиться в десятки раз. В этот период объект станет заметным даже без телескопов — невооруженным глазом.

Начиная с последних дней марта комету можно будет наблюдать на закате. Искать её рекомендуется в западной части неба примерно в течение полутора часов после захода Солнца, сообщает "Самарская газета".