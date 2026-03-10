Почти четверть жителей ПФО приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Почти четверть жителей ПФО приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет

202
почти четверть жителей Приволжского федерального округа приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили более 10 000 респондентов, чтобы узнать, в каком возрасте у них появился первый автомобиль, а также понять, какую роль в принятии решения сыграла онлайн-реклама. Исследование показало, что 23% жителей Приволжского федерального округа приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет, а 32% респондентов из ПФО сообщили, что онлайн-реклама повлияла на выбор модели.

23% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет. При этом 18% стали автовладельцами до 20 лет, а еще 23% — до 30 лет.

Выбор первого автомобиля жители округа чаще всего делают, ориентируясь на цену — этот фактор назвали главным 57% респондентов. Также важными оказываются надежность автомобиля (37%) и технические характеристики (34%). Внешний вид учитывают 31%, а стоимость эксплуатации — 26%. Конкретную марку автомобиля заранее ищут 20% респондентов.

Чаще всего первый автомобиль рассматривается как временное решение. 23% жителей ПФО признались, что искали простой вариант «на первое время», чтобы привыкнуть к дороге и габаритам. Покупку «машины мечты» сразу рассматривают лишь 5% респондентов.

При этом 32% жителей ПФО отметили, что онлайн-реклама повлияла на выбор первого автомобиля. Для 20% она помогла сравнить варианты, а для 12% стала одним из ключевых ориентиров при принятии решения.

Сильнее всего влияние рекламы заметно среди молодых водителей. В группе 18–24 лет её влияние отмечают 52% респондентов, среди аудитории 25–34 лет — 40%. Для сравнения, среди людей старше 55 лет влияние рекламы отмечают около 20%.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
170
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
173
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
823
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
873
Весь список