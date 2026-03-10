Почти четверть жителей ПФО приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили более 10 000 респондентов, чтобы узнать, в каком возрасте у них появился первый автомобиль, а также понять, какую роль в принятии решения сыграла онлайн-реклама. Исследование показало, что 23% жителей Приволжского федерального округа приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет, а 32% респондентов из ПФО сообщили, что онлайн-реклама повлияла на выбор модели.

23% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) приобрели свой первый автомобиль в возрасте до 25 лет. При этом 18% стали автовладельцами до 20 лет, а еще 23% — до 30 лет.

Выбор первого автомобиля жители округа чаще всего делают, ориентируясь на цену — этот фактор назвали главным 57% респондентов. Также важными оказываются надежность автомобиля (37%) и технические характеристики (34%). Внешний вид учитывают 31%, а стоимость эксплуатации — 26%. Конкретную марку автомобиля заранее ищут 20% респондентов.

Чаще всего первый автомобиль рассматривается как временное решение. 23% жителей ПФО признались, что искали простой вариант «на первое время», чтобы привыкнуть к дороге и габаритам. Покупку «машины мечты» сразу рассматривают лишь 5% респондентов.

При этом 32% жителей ПФО отметили, что онлайн-реклама повлияла на выбор первого автомобиля. Для 20% она помогла сравнить варианты, а для 12% стала одним из ключевых ориентиров при принятии решения.

Сильнее всего влияние рекламы заметно среди молодых водителей. В группе 18–24 лет её влияние отмечают 52% респондентов, среди аудитории 25–34 лет — 40%. Для сравнения, среди людей старше 55 лет влияние рекламы отмечают около 20%.