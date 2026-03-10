Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции

Россия оказалась в одном шаге от стагфляции, когда ВВП оказывается в застое, а цены растут. Об этом 10 марта эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредили "Известия".

Пока сдерживать рост цен помогают укрепление рубля и низкий спрос, но динамика в экономике продолжает оставаться слабой. Регресс наблюдается в большей части гражданских отраслей промышленности, а предприятия теряют прибыль. Снижаются и инвестиции.

По данным Министерства экономического развития РФ, если в декабре 2025 года ВВП вырос на 1,9%, то уже в январе 2026 года этот показатель снизился на 2,1%.

Несмотря на обстановку, в Центробанке считают стагфляцию маловероятным вариантом. По данным регулятора, российская экономика будет расти, а инфляция постепенно снизится до 4% уже ко второй половине текущего года. Что касается ВВП, в 2026 году ожидается рост на 0,5-1,5%, а в 2027 году показатель вырастет на 1,5-2,5%.