Я нашел ошибку
Главные новости:
В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста
В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста
Самарским Росреестром внесены изменения в ЕГРН после реконструкции галереи «Виктория»
Самарским Росреестром внесены изменения в ЕГРН после реконструкции галереи «Виктория»
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта
Красную икру неизвестного производителя обнаружили в Самарской области
Красную икру неизвестного производителя обнаружили в Самарской области
Жители Самары смогут увидеть комету
Жители Самары смогут увидеть комету
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Тольяттинец во время застолья знакомый забрал чужой смартфон и убежал
Тольяттинец во время застолья знакомый забрал чужой смартфон и убежал
Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции
Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции

117
Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции

Россия оказалась в одном шаге от стагфляции, когда ВВП оказывается в застое, а цены растут. Об этом 10 марта эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредили "Известия".

Пока сдерживать рост цен помогают укрепление рубля и низкий спрос, но динамика в экономике продолжает оставаться слабой. Регресс наблюдается в большей части гражданских отраслей промышленности, а предприятия теряют прибыль. Снижаются и инвестиции.

По данным Министерства экономического развития РФ, если в декабре 2025 года ВВП вырос на 1,9%, то уже в январе 2026 года этот показатель снизился на 2,1%.

Несмотря на обстановку, в Центробанке считают стагфляцию маловероятным вариантом. По данным регулятора, российская экономика будет расти, а инфляция постепенно снизится до 4% уже ко второй половине текущего года. Что касается ВВП, в 2026 году ожидается рост на 0,5-1,5%, а в 2027 году показатель вырастет на 1,5-2,5%.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
804
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
845
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
807
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1700
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
607
Весь список