Тольяттинец во время застолья знакомый забрал чужой смартфон и убежал

В середине января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 1990 года рождения, который рассказал полицейским, что во время застолья знакомый забрал его смартфон и убежал.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели помещение, прилегающую территорию, установили и опросили очевидцев. Оперуполномоченные уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и установили, что знакомый заявителя – ранее судимый за имущественные преступления 64-летний местный житель сдал похищенное средство связи в один из ломбардов. После чего сотрудники полиции задержали злоумышленника по адресу, указанному в залоговых документах.

Во время опроса задержанный пояснил, что встретил на улице знакомого, который предложил выпить и позвал его в гости. В ходе застолья он заметил у хозяина квартиры дорогостоящий телефон и решил его похитить для дальнейшей продажи. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.