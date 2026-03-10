Я нашел ошибку
В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста
Самарским Росреестром внесены изменения в ЕГРН после реконструкции галереи «Виктория»
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта
Красную икру неизвестного производителя обнаружили в Самарской области
Жители Самары смогут увидеть комету
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Тольяттинец во время застолья знакомый забрал чужой смартфон и убежал
Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции
В середине января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 1990 года рождения, который рассказал полицейским, что во время застолья знакомый забрал его смартфон и убежал.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели помещение, прилегающую территорию, установили и опросили очевидцев. Оперуполномоченные уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и установили, что знакомый заявителя – ранее судимый за имущественные преступления 64-летний местный житель сдал похищенное средство связи в один из ломбардов. После чего сотрудники полиции задержали злоумышленника по адресу, указанному в залоговых документах.

Во время опроса задержанный пояснил, что встретил на улице знакомого, который предложил выпить и позвал его в гости. В ходе застолья он заметил у хозяина квартиры дорогостоящий телефон и решил его похитить для дальнейшей продажи. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
804
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
845
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
807
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
1700
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
607
