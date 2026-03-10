Красную икру неизвестного производителя обнаружили в Самарской области

Региональный Роспотребнадзор предупреждает жителей Самары и области об опасной красной икре, происхождение которой невозможно подтвердить.

В торговых точках региона может находиться в продаже икра лососевая зернистая «Чавыча» (банки массой нетто 220 г). На этикетке в качестве изготовителя указано ООО «Рыболовецкая Артель» (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. Центральная).

В ходе проверки выяснилось, что продукция является нелегальной. По данным коллег из Камчатского края, указанное предприятие действительно зарегистрировано, однако оно не производит лососевую икру и не осуществляет деятельность по адресу, напечатанному на банке.

Поскольку фактическое место производства икры неизвестно, такая продукция считается потенциально опасной: она не проходила проверку на соответствие санитарным нормам и стандартам качества.

Информация о «фантомном» деликатесе уже передана в ГУ МВД России по Самарской области для принятия оперативных мер по изъятию продукции из оборота.

Жителей просят внимательно изучать маркировку и адрес изготовителя перед покупкой. Если вы увидели в продаже икру данного производителя, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от приобретения и сообщить о факте торговли в надзорные органы, пишет Самарская газета.