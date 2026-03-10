Я нашел ошибку
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специализированных сервисов по поиску работы.

Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных.

Также о дополнительной работе задумываются сотрудники агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и науки, а также бухгалтерии — по 33%.

В медицине подработку планируют искать 30% респондентов. В сфере IT и телекоммуникаций — 28%.

Чаще всего россияне рассматривают подработку в продажах и закупках — 19%. В строительстве — 16%.

В транспорте и логистике дополнительную работу собираются искать 12% опрошенных. По 11% приходится на производство, агропромышленный сектор и бытовые услуги.

В сфере информационных технологий и телекоме подработку планируют искать 10% участников опроса. В сфере управления персоналом и ритейла — по 9%.

Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
06 марта 2026, 10:05
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
Москва уверенно сохраняет лидерство по расходам: там в среднем собираются тратить 7000 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Общество
422
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
05 марта 2026, 13:43
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
Для женщин статус отношений — это прежде всего договоренность. Почти половина опрошенных считают себя парой только после серьезного разговора. Общество
451
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
05 марта 2026, 12:04
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. Общество
425
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
804
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
845
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
807
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1700
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
607
Весь список