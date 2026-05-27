Самарская область - лидер в сфере промышленного туризма

В Благовещенске состоялся первый в России российско-китайский форум промышленного туризма «Открытая промышленность», собравший экспертов из КНР, Беларуси, а также делегации более чем из 40 регионов Российской Федерации.

Участники обменялись успешным опытом в области развития промышленного туризма. Самарская область представила проект «Крылья промышленности: будущее в настоящем», который был удостоен победы в номинации «За развитие индустриального гостеприимства». Это достижение свидетельствует о высоком уровне организации промышленного туризма в регионе и его значительном потенциале для дальнейшего роста.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал: наука, инженерный и промышленный потенциал всегда были и остаются фундаментом развития региона. Формирование новых туристических продуктов, включающих посещение современных лабораторий, производств и предприятий, позволит не только укрепить позиции области на туристической карте России, но и раскрыть ее интеллектуальный и промышленный потенциал.

В рамках российско-китайского форума были отмечены достижения предприятий Самарской области: городской округ Тольятти – победитель в номинации «За демонстрацию достижений промышленного города»; молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» (компания «Логика молока») – «За продвижение бренда и качество продукции», Международный аэропорт Курумоч – «За развитие индустриального гостеприимства».

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула, что промышленный туризм сегодня представляет собой не просто экскурсии на производство, а стратегический инструмент, открывающий новые горизонты для региона. Она отметила: «Для Самарской области это возможность не только продемонстрировать мощь и инновации нашей индустрии, но и вдохнуть новую жизнь в образ региона, сделав его центром притяжения для тех, кто хочет увидеть, как создается настоящее и рождается будущее России».

Согласно последним данным, количество посетителей промышленных предприятий Самарской области в 2025 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году предприятия посетили 15 600 человек, а в 2025 году – 75 900 человек. В 2026 году к Всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность» присоединились еще 12 предприятий, что подтверждает растущий интерес к этому направлению.