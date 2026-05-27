Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме. На территории США в сети T-Mobile, а во Вьетнаме в сети Viettel стала доступна технология VoLTE, без которой не получится звонить и пользоваться СМС.

Теперь у клиентов Билайна в США и Вьетнаме есть не только высокоскоростной мобильный интернет, но и возможность совершать голосовые вызовы в сетях 4G — по технологии VoLTE (Voice over LTE, «голосовой LTE»). VoLTE дает улучшенное качество звука и более быстрое соединение по сравнению с обычными вызовами (2G/3G), а также позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Но куда важнее то, что местные операторы уже отключили свои 2G/3G сети, то есть без VoLTE в США не работают традиционные звонки и СМС-сообщения.

VoLTE-роуминг от Билайна также работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком — в Японии, Швейцарии, Исландии и др. Клиентам оператора это дает практически мгновенное соединение, чистый звук и возможность во время телефонного разговора пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты Билайна чувствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и помогает им оставаться на связи даже в условиях повсеместного отключения сетей 2G и 3G. Благодаря этому мы уверены в комфорте и безопасности наших клиентов в этих странах».

География роуминга Билайна охватывает уже 220 стран и территорий, клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие.  

В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
27 мая 2026  09:05
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
26 мая 2026  17:59
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
