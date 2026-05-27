В Самарской областной научной библиотеке откроется выставка сатирической литературы

28 мая в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу книжная выставка «Смех не без причины». Экспозиция приурочена к юбилеям трёх писателей: 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 195-летию Н.С. Лескова и 135-летию М.А. Булгакова.

Основную часть экспозиции составили издания из фонда отдела редких книг Самарской областной научной библиотеки. Посетители выставки увидят сочинения М.Е. Салтыкова-Щедрина из личной коллекции К.К. Грота, первый сборник басен И.А. Крылова, первое полное издание пьесы «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Отдельный интерес представляют роман В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» с автографом автора и сто рисунков художника А.Агина для поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Яркие образы из произведений Николая Васильевича раскрыл и художник П.М. Боклевский – его «Альбом гоголевских типов» (1895) войдёт в состав экспозиции.

На выставке также будут представлены классические произведения разных эпох от российских и зарубежных авторов, и все их объединяет то, что они стали крупнейшими творениями сатирической литературы. Это книги Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, М.М. Зощенко, В.Н. Войновича, Дж. Свифта, У. Теккерея, Я. Гашека и других великих писателей. Посетители смогут увидеть в том числе и прижизненные издания классиков.

Выставка «Смех не без причины» будет доступна для посещения с 28 мая по 18 октября 2026 года в часы работы библиотеки.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

28 мая в 16:00, центр изучения книжной культуры отдела редких книг (к. 111), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

12+