В Самарской областной научной библиотеке откроется выставка сатирической литературы

Я нашел ошибку
Главные новости:
28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня»
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.67
0.12
EUR 83.3
-2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной научной библиотеке откроется выставка сатирической литературы

214
Самарской областной научной библиотеке откроется выставка сатирической литературы

28 мая в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу книжная выставка «Смех не без причины». Экспозиция приурочена к юбилеям трёх писателей: 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 195-летию Н.С. Лескова и 135-летию М.А. Булгакова.

Основную часть экспозиции составили издания из фонда отдела редких книг Самарской областной научной библиотеки. Посетители выставки увидят сочинения М.Е. Салтыкова-Щедрина из личной коллекции К.К. Грота, первый сборник басен И.А. Крылова, первое полное издание пьесы «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Отдельный интерес представляют роман В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» с автографом автора и сто рисунков художника А.Агина для поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Яркие образы из произведений Николая Васильевича раскрыл и художник П.М. Боклевский – его «Альбом гоголевских типов» (1895) войдёт в состав экспозиции.

На выставке также будут представлены классические произведения разных эпох от российских и зарубежных авторов, и все их объединяет то, что они стали крупнейшими творениями сатирической литературы. Это книги Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, М.М. Зощенко, В.Н. Войновича, Дж. Свифта, У. Теккерея, Я. Гашека и других великих писателей. Посетители смогут увидеть в том числе и прижизненные издания классиков.

Выставка «Смех не без причины» будет доступна для посещения с 28 мая по 18 октября 2026 года в часы работы библиотеки.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

28 мая в 16:00, центр изучения книжной культуры отдела редких книг (к. 111), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

12+

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
356
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
1186
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
628
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
472
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
496
Весь список