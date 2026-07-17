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В парк-отеле в Самарской области столешница упала на мальчика

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В парк-отеле в Самарской области столешница упала на мальчика

Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту травмирования ребенка 2023 года рождения на территории комплекса для отдыха возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 11 июня 2026 года в дневное время на 3-х летнего мальчика, находящегося на территории кафе, произошло падение незафиксированной надлежащим образом столешницы. В результате произошедшего ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Потерпевшему была оказана необходимая помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Следователя следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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