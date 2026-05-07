В Самарском зоопарке появился каракал

Неожиданным и приятным подарком для самарского зоопарка стала самка каракала!

Девочку зовут Сэнти, в этом году ей исполнится 3 года.

"Она родилась в питомнике, жила в хорошей семье - очень воспитанная и ласковая, пишут сотрудники зоопарка. - Сэнти всем нам очень полюбилась, надеемся что вам она тоже понравится!

Она немного стесняется, когда видит новых людей, но надеемся, что к восторженной публике она привыкнет так же быстро, как и к сотрудникам зоопарка!"

Каракал сейчас находится в уличном вольере рядом с научно-просветительским отделом.

