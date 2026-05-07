В России расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав

В России список оснований для аннулирования действия водительского удостоверения расширится с 1 марта следующего года. Об этом свидетельствуют документы правительства, с которыми 7 мая ознакомилось «РИА Новости».

Согласно информации агентства, права будут признаны недействительными в случае, если водитель отказывается пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Исходя из текущих требований, если во время обязательного периодического медосмотра у водителя обнаруживаются признаки заболевания, противопоказывающие управление транспортным средством, его отправляют на обследование и лечение. В случае если болезнь подтверждается, человека направляют на внеочередное обязательное медосвидетельствование.

В настоящий момент доказанное заболевание водителя или ранее не обнаруженные медицинские ограничения, ограничивающие вождение, уже являются причиной для прекращения действия соответствующего удостоверения.

Однако с марта 2027 года на основании вступающих в силу поправок, водитель обязан пройти назначенное медицинское освидетельствование в течение трех месяцев, в противном случае права будут считаться недействительными и подлежащими аннулированию.