Водитель из Самары предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для регистрации юридического лица

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 2006 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в 2025 году мужчина, ранее не судимый и работающий водителем, согласился на предложение случайного знакомого о незаконном заработке и передал за 15 000 рублей свой паспорт для оформления документов.

В результате противоправных действий злоумышленников в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как директоре ООО, расположенного на территории Красноярского района Самарской области. При этом фактическое управление компанией он не осуществлял.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.