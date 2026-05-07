ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

ГУ МВД России по Самарской области официально предупреждает, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет к привлечению их родителей к установленной законом ответственности.

Самарская полиция разъясняет, что санкция ч. 2 статьи 20.2. КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей. В случае нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до сорока часов.