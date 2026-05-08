Мессенджер Telegram потерял 40 млн пользователей из России за два месяца после введения блокировок. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что к началу мая процент бесперебойной работы Telegram упал с 98% до 13%. Снизилась доступность мессенджера, поскольку VPN-шлюзы часто блокируют, и пользователям приходится искать новые.

Самую слабую доступность Telegram аналитические сервисы зафиксировали 20 марта 2026 года — в тот день в мессенджер без помощи VPN-сервисов смогли зайти в четыре раза меньше пользователей. С середины апреля приложение перестало работать даже с бесплатными VPN, говорится в сообщении.

До этого выразил специалист по информационным технологиям, эксперт с более чем десятилетним опытом работы с сетями у операторов связи Константин Сестричкин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что у Telegram нет ресурсов и возможностей, чтобы создать способ обхода блокировки, которому не смогут противостоять в России.