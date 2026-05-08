Огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов в России за месяц

Огурцы стали лидером по снижению цен среди продуктов в России. Как подсчитали в «Руспродсоюзе» для РИА Новости, к 30 апреля средние цены на них упали на 15 процентов по сравнению с 30 марта.

Год к году снижение также зафиксировано — минус 4,5 процента.

В тройку наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы: цены снизились на 3,2 процента и 2,4 процента соответственно. Средняя стоимость килограмма огурцов составила 193,7 рубля, помидоров — 303,7 рубля, бананов — 161 рубль.