51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители экономически активного населения.



В Общественной палате РФ предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства самарцев: против высказались 51% опрошенных («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 35% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»).



Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 37%, а среди женщин — 32%). Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (35 и 37% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (32%).



Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 46%, а среди обладателей высшего — только 29%. С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 43%.





Время проведения: 29 апреля — 5 мая 2026 года