51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул

238
51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители экономически активного населения.


В Общественной палате РФ предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства самарцев: против высказались 51% опрошенных («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 35% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»).


Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 37%, а среди женщин — 32%). Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (35 и 37% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (32%).

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 46%, а среди обладателей высшего — только 29%. С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 43%.
 


Как работаем и отдыхаем в 2026 — смотрите в производственном календаре SuperJob.

Время проведения: 29 апреля — 5 мая 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство россиян совершают первую серьезную покупку до 27 лет
07 мая 2026, 13:22
Большинство россиян совершают первую серьезную покупку до 27 лет
Интересно, что 62% россиян подошли к этому вопросу осознанно: копили деньги, планировали, выбирали. Спонтанным порывом покупки стали лишь для 38%. Общество
111
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
06 мая 2026, 12:04
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
8 из 10 жителей Самары планируют отправиться в отпуск ближайшие полгода. Из них 31% уже все спланировали — в основном это молодежь 18-24 лет. Общество
431
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
06 мая 2026, 10:40
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 89% граждан (положительно относятся 63%,... Общество
427
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
191
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
247
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
397
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1139
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
674
Весь список