Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа

8 октября 2025 17:44
132
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 

В Самаре более 300 тысяч человек сделали прививку против гриппа. В их числе – воспитанники детских садов и школьники, члены ветеранских организаций, сотрудники муниципальных учреждений и предприятий, для которых вакцинацию по предварительным заявкам организуют в выездном формате. Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 

«Вакцинация на нашем предприятии идет по плану. Прежде всего, она касается наших водителей и кондукторов – каждый день они обслуживают тысячи пассажиров, и им особенно важно поддерживать свой иммунитет и быть здоровыми. Конечно, прививаются и работники депо, и технический персонал, и я сам  также сделал прививку. Во многом это обеспечение безопасности и сохранение качества нашей работы», – подчеркнул директор МП «ТТУ» города Самара Дмитрий Петров.

По информации Роспотребнадзора, главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции. В группу риска входят маленькие дети, иммунитет которых находится в процессе формирования, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Мы применяем трехкомпонентную инактивированную вакцину, которая содержит три штамма и адъювант – компонент, направленный на усиление иммунного ответа организма. Вакцину можно ставить взрослым и детям старше 6 месяцев. Противопоказание – непереносимость куриного белка. Вакцинация необходима, поскольку в ответ на нее организм вырабатывает иммунный ответ и человек получает защиту от простудных заболеваний», – подчеркнула врач-терапевт, участковый самарской городской поликлиники № 3 Наталия Коблова.

Вакцинироваться самарцы могут как в стационарных пунктах в медицинских учреждениях, так и на выездных пунктах вакцинации, которые могут быть организованы по коллективной заявке у них на работе. Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлено 1 млн доз вакцин от гриппа. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно на интерактивной карте на сайте Министерства здравоохранения Самарской области https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2F35gxW7&amp;utf=1.

 

Фото:   администрация Самары

Фото:   администрация Самары

