Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа

В Самаре более 300 тысяч человек сделали прививку против гриппа. В их числе – воспитанники детских садов и школьники, члены ветеранских организаций, сотрудники муниципальных учреждений и предприятий, для которых вакцинацию по предварительным заявкам организуют в выездном формате. Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление».



«Вакцинация на нашем предприятии идет по плану. Прежде всего, она касается наших водителей и кондукторов – каждый день они обслуживают тысячи пассажиров, и им особенно важно поддерживать свой иммунитет и быть здоровыми. Конечно, прививаются и работники депо, и технический персонал, и я сам также сделал прививку. Во многом это обеспечение безопасности и сохранение качества нашей работы», – подчеркнул директор МП «ТТУ» города Самара Дмитрий Петров.



По информации Роспотребнадзора, главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции. В группу риска входят маленькие дети, иммунитет которых находится в процессе формирования, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.



«Мы применяем трехкомпонентную инактивированную вакцину, которая содержит три штамма и адъювант – компонент, направленный на усиление иммунного ответа организма. Вакцину можно ставить взрослым и детям старше 6 месяцев. Противопоказание – непереносимость куриного белка. Вакцинация необходима, поскольку в ответ на нее организм вырабатывает иммунный ответ и человек получает защиту от простудных заболеваний», – подчеркнула врач-терапевт, участковый самарской городской поликлиники № 3 Наталия Коблова.



Вакцинироваться самарцы могут как в стационарных пунктах в медицинских учреждениях, так и на выездных пунктах вакцинации, которые могут быть организованы по коллективной заявке у них на работе. Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлено 1 млн доз вакцин от гриппа. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно на интерактивной карте на сайте Министерства здравоохранения Самарской области https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2F35gxW7&utf=1.

Фото: администрация Самары