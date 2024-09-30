Я нашел ошибку
Главные новости:
Общая готовность к предстоящему отопительному периоду по всем объектам жилищно-коммунального комплекса составляет 99,9%.
На оперативном совещании облправительства обсудили готовность к зимнему периоду
100 грамм облепихи содержат суточную норму витамина C.
Практикующий нутрициолог Ирина Попкова рассказала, почему стоит добавлять облепиху в свой рацион осенью
Все самарцы и гости города, посетившие площадку энергокомпании, получили в подарок полезные сувениры.
«Т Плюс» представила социально-просветительские проекты на Межрегиональном фестивале «Время читать. Включаем свет»
Среди них и посетители матча "Крылья Советов" и "Химки". Пройти вакцинацию, не посещая поликлиники, - такая возможность была у всех желающих болельщиков.
Более полумиллиона жителей губернии привились от гриппа
Стартовал единый региональный конкурс Самарской области
Условия для комфортного пребывания туристов в исторической части Самары будут создавать поэтапно.
В Самаре приступили к реализации мероприятий по формированию туристского кода
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +21, +23°С.
1 октября в регионе без осадков, до +24°С
Проверка пройдет с 10:40 до 10:44.
2 октября проведут проверку региональной системы оповещения с включением электросирен
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более полумиллиона жителей губернии привились от гриппа

30 сентября 2024 18:15
149
Среди них и посетители матча "Крылья Советов" и "Химки". Пройти вакцинацию, не посещая поликлиники, - такая возможность была у всех желающих болельщиков.

Среди них и посетители футбольного матча "Крылья Советов" и "Химки". Пройти вакцинацию, не посещая поликлиники, - такая возможность была у всех желающих болельщиков. На стадионе в преддверии игры работал мобильный прививочный пункт Волжской больницы.

"Выездная акция позволяет провести вакцинацию в общественном месте с соблюдением всех требований и дать возможность всем желающим сделать прививку. Опыт показывает, что такой формат удобен для наших жителей. На матче болельщики смогли совместить полезное с приятным, позаботились о своем здоровье и здоровье близких, сделав прививку, и посмотрели матч", - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

В проведении прививочной кампании Волжской больнице помогают 2 передвижных пункта. Они по графику выезжают в населенные пункты района, на предприятия и организации, а также участвуют в региональных профилактических мероприятиях.

"Мобильные бригады сформированы из врача терапевта и медицинской сестры. Процедура вакцинации в передвижном ФАПе ничем не отличается от той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах в поликлиниках: осмотр врача, заполнение документов, при отсутствии противопоказаний — инъекция. Это удобно и быстро", - подчеркнул Сергей Братко.

В настоящее время более 569 тысяч жителей Самарской области привились от гриппа. Активная прививочная кампания продолжается во всех пунктах вакцинации.

Врачи призывают не откладывать прививку: если у человека в настоящее время нет временных медицинских отводов - обострения хронического заболевания или симптомов простуды, то следует посетить пункт вакцинации в ближайшие дни. Своевременная прививка поможет выработать иммунитет и защитить в период высокого роста заболеваемости ОРВИ.

Узнать информацию о графике работы прививочных пунктов и наличии вакцин можно на интерактивной карте на сайте регионального минздрава.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Вакцинация Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?
18 января 2024, 15:28
Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто... Здравоохранение
2945
Медработники напоминают, корь опасна для непривитых людей.
30 марта 2023, 21:55
В медучреждениях региона проводится вакцинация от кори
Медработники напоминают, корь опасна для непривитых людей. Здравоохранение
2721
09 августа 2021, 17:15
В Самаре разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации
В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
3904
В центре внимания
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
251
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
712
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
685
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
545
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
526
Весь список