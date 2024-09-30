Более полумиллиона жителей губернии привились от гриппа

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Среди них и посетители футбольного матча "Крылья Советов" и "Химки". Пройти вакцинацию, не посещая поликлиники, - такая возможность была у всех желающих болельщиков. На стадионе в преддверии игры работал мобильный прививочный пункт Волжской больницы.



"Выездная акция позволяет провести вакцинацию в общественном месте с соблюдением всех требований и дать возможность всем желающим сделать прививку. Опыт показывает, что такой формат удобен для наших жителей. На матче болельщики смогли совместить полезное с приятным, позаботились о своем здоровье и здоровье близких, сделав прививку, и посмотрели матч", - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



В проведении прививочной кампании Волжской больнице помогают 2 передвижных пункта. Они по графику выезжают в населенные пункты района, на предприятия и организации, а также участвуют в региональных профилактических мероприятиях.



"Мобильные бригады сформированы из врача терапевта и медицинской сестры. Процедура вакцинации в передвижном ФАПе ничем не отличается от той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах в поликлиниках: осмотр врача, заполнение документов, при отсутствии противопоказаний — инъекция. Это удобно и быстро", - подчеркнул Сергей Братко.



В настоящее время более 569 тысяч жителей Самарской области привились от гриппа. Активная прививочная кампания продолжается во всех пунктах вакцинации.



Врачи призывают не откладывать прививку: если у человека в настоящее время нет временных медицинских отводов - обострения хронического заболевания или симптомов простуды, то следует посетить пункт вакцинации в ближайшие дни. Своевременная прививка поможет выработать иммунитет и защитить в период высокого роста заболеваемости ОРВИ.



Узнать информацию о графике работы прививочных пунктов и наличии вакцин можно на интерактивной карте на сайте регионального минздрава.

Фото: минздрав СО