Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций

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Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями? Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?



Рассказывает главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Сызрань, заведующая инфекционным отделением Сызранской центральной городской и районной больницы Татьяна Павлова:



«В этот эпидсезон мы фиксируем случаи заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19.



При заражении несколькими инфекциями одновременно по клинической картине преобладает тот вирус, который более активен или попал в организм раньше. Кроме того, нужно также учитывать возможное обострение хронических заболеваний.



Опасно сочетание вируса гриппа А и коронавируса, так как могут возникать различные осложнения. Вирусы поражают желудочно-кишечный тракт, центральную нервную, сердечно-сосудистую и бронхо-легочную системы.



В целом симптомы заболеваний могут включать:

- температуру

- кашель

- затрудненное дыхание

- боль в горле

- головные боли

- ломоту в теле и суставах.



Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания. В начале практически нет катаральных явлений.



ОРВИ в отличие от гриппа начинается с различных выраженных проявлений: с насморка, слезотечения и боли в горле.



Коронавирус хорошо маскируется под другие заболевания. При заражении COVID-19 бывает возникает ощущение недостатка вкуса и запаха.



При наличии симптомов инфекций необходимо обратиться к врачу, он назначит лечение, исходя из особенностей организма и течения каждого заболевания.



Иногда человек после выздоровления сразу же снова заболевает на фоне встречи с другим вирусом при ослабленном после болезни организме. Поэтому этой категории жителей также рекомендуем беречь себя и соблюдать все меры инфекционной безопасности.



Всем важно:

проходить вакцинацию. Сегодня в прививочных пунктах можно сделать прививку от COVID-19. Она рекомендована для пациентов из групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Это поможет исключить тяжелое течение инфекции.

пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми с признаками вирусного заболевания.

регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта

регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать влажную уборку

вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться, пить больше чистой воды и регулярно заниматься физической активностью».

Фото: минздрав СО