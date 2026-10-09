Подписаны указы, касающиеся кадровых изменений в Правительстве и оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых изменений в Правительстве региона и оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти региона. Принятые решения направлены на повышение эффективности управления, концентрацию ресурсов на приоритетных экономических направлениях и совершенствование системы социальной поддержки населения.

На должность первого заместителя Губернатора Самарской области – руководителя Администрации Губернатора Самарской области назначен Антон Емельяненко, в должностях заместителей Губернатора Самарской области утверждены Никита Зубко и Владимир Кий.

На должность заместителя председателя Правительства Самарской области с 9 октября 2026 года назначена Юлия Ершова. В сферу ее ответственности войдут вопросы формирования и реализации концепции инвестиционного развития региона, а также повышение инвестиционной привлекательности Самарской области на международном и межрегиональном уровне.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Алексей Тихомиров будет курировать блок строительства, градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С 13 октября он будет назначен на должность заместителя председателя Правительства – министра строительства Самарской области.

Утверждены в должностях: министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, министр по региональной безопасности Самарской области Александр Шарков. Сергей Володченков назначен на должность министра внутренней политики региона.

Распоряжением Губернатора Самарской области министерство труда, занятости и миграционной политики вошло в состав министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство науки и высшего образования было включено в состав министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Объединены министерство культуры Самарской области и министерство туризма региона. На должность министра культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева. Пока идет процесс объединения министерств, исполнять обязанности министра туризма будет Аксана Чтецова.