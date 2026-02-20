ГЖИ СО оценила качество очистки крыш домов от наледи в Самаре

Врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян совместно с представителями администрации города Самары и районных администраций проверили качество очистки кровель многоквартирных домов от наледи. В первую очередь эта работа должна быть выполнена на зданиях со скатной кровлей и зданиях, находящихся вдоль пешеходных зон.



По данным районных администраций, на сегодняшний день в Самаре более 6 тысяч зданий со скатной кровлей находятся в безопасном состоянии, кровлю ещё 518 зданий обслуживающим организациям предстоит освободить от снежных масс в ближайшее время. Так, 19 февраля в этой работе было задействовано 58 бригад, в течение дня им удалось привести в нормативное состояние кровлю на 138 зданиях.



«С началом первых оттепелей в регионе участились случаи падения снега и наледи с кровель и козырьков. Падение крупной сосульки с высоты может привести к серьезным последствиям, включая переломы и черепно-мозговые травмы. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева усиливаем мониторинг, проводим обход многоквартирных домов вместе с представителями администраций, общественниками и жителями, – рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян. – В случае обнаружения крупных сосулек или образований наледи необходимо незамедлительно информировать управляющую компанию или соответствующие службы для их безопасного удаления».



В ходе мониторинга инспекторы Госжилинспекции Самарской области выявили ряд нарушений. Уведомления о них с указанием сроков устранения направлены управляющим компаниям через чат-бот ГЖИ Самарской области, интегрированный в государственную информационную систему ЖКХ. В случае, если предписания будут проигнорированы, к нарушителям применят меры ответственности — в частности, административные штрафы в размере от 250 тысяч рублей.



Сообщить о ненадлежащем качестве уборки в своем дворе можно в УК или ГЖИ Самарской области, сделать это можно через мобильное приложение ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru.

Фото: администрация Самары