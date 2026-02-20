Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО

179
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».

 

Накануне Дня защитника Отечества в самарском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча ветеранов специальной военной операции с представителями региональной власти. Ключевой темой открытого диалога стали новые меры поддержки семей и детей погибших героев, а также дополнительные механизмы помощи тем, кто вернулся с передовой.
В мероприятии приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов, социальные координаторы и ветераны СВО. Открывая встречу, Вячеслав Романов подчеркнул безусловный приоритет нужд защитников.
«Мы должны быть уверены, что делаем всё возможное для вас, для ваших семей и для тех, кто сейчас на передовой. Спрос на помощь Фонда огромен, и мы видим, что система работает. Но наша цель – сделать ее еще совершеннее. Сегодня мы ждем от вас предложений, как усилить эту работу», – обратился к собравшимся Вячеслав Романов.
Вячеслав Романов в ходе визита осмотрел обновленные возможности филиала, где особое внимание было уделено презентации адаптивной одежды и технических средств реабилитации. Мероприятие, организованное при содействии компании «ПРОП ГлавОрто Поволжье», где ветераны СВО выступили не просто зрителями, а главными экспертами.
На встрече был озвучено ряд предложений. Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам поддержки подрастающего поколения. С инициативой выступила Анна Афанасьева, супруга погибшего участника спецоперации и социальный координатор филиала фонда. Она подчеркнула важность духовно-просветительской работы с детьми героев для стабилизации их психоэмоционального состояния и формирования патриотического сознания.
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа». Планируется, что он будет реализован на базе Покровского Александро-Чагринского женского монастыря в Красноармейском районе при поддержке Самарской Епархии.
«Как мать двоих детей погибшего участника спецоперации, считаю крайне важным создание условий, способствующих укреплению эмоционального состояния подрастающего поколения, формированию патриотического сознания и любви к родному краю. Благодаря сотрудничеству с Епархией мы ежегодно проводим более 50 мероприятий, и проект "Стартап Духа" станет кульминацией этой работы»,  – отметила Анна Афанасьева, обратившись к представителям власти с просьбой поддержать инициативу.
В ходе живого обсуждения ветераны и координаторы сформулировали ряд конкретных предложений к региональным министерствам. Среди них - содействие в организации паломнических поездок и экскурсий для детей, расширение грантовой поддержки патриотических проектов, а также помощь ветеранам в развитии собственного дела.
Свои инициативы, которые планируют реализовать при поддержке самарского филиала госфонда, представили и участники программы «Школа героев» (реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев») Сергей Алексеев, Владислав Яковлев, Андрей Растегаев, Александр Гущев.  
Завершилась встреча в теплой, почти семейной атмосфере. Организаторы и гости мероприятия поздравили защитников с наступающим праздником - Днем защитника Отечества, пожелав героям здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и мирного будущего.

 

Фото – самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

Весь список