Для производителей губернии стартовало обучение нового потока проекта «Школа ретейла»

В Самаре при поддержке регионального министерства промышленности и торговли стартовало обучение нового потока проекта «Школа ретейла» в формате торгово-закупочной сессии. Это платформа, где малый бизнес учится соответствовать требованиям федеральных торговых сетей, осваивая упаковку, документацию и объемы производства для выхода на полки супермаркетов.

В настоящее время в региональном центре «Мой бизнес» развернута выставка продукции местных производителей — обладателей знака качества «Самарский продукт»: спортивное питание, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты и многое другое. Эти товары претендуют на места в крупных магазинах.

Пример успеха — самарская компания, начавшая с батончиков для спортсменов. Сегодня она производит витамины и БАДы на заводе в селе Лопатино, поставляя продукцию в аптечные сети и федеральные ритейлеры. Теперь осваивают сложные десерты и ищут новые полки.

«Когда общаешься с менеджерами по телефону или email, всё часто уходит в корзину. А здесь с глазу на глаз мы обмениваемся прямыми контактами. Это даёт реальный результат», - отзывается о «Школе ретейла» руководитель отдела продаж компании функционального и спортивного питания Денис Крымкин.

Спикеры «Школы ретейла» — представители сетей «Ашан», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Победа» и «Магнит». Они разбирают реальные кейсы: почему один товар берут, а другой пылится на складе. Ретейлеры отмечают, что готовы сотрудничать даже с небольшими производителями и фермерами, предлагая гибкие условия.

«Для небольших производителей и фермеров мы организуем поставки даже в одну точку рядом с производством. Мы гибки в условиях и подбираем формат, чтобы каждый мог зайти на полку», - говорит руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами федеральной розничной сети Юрий Жичкин.

Проект «Школа ретейла» реализуется в Самарской области семь лет. За это время обучение прошли порядка 320 предприятий.

«Губернатор региона Вячеслав Федорищев ставит задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Именно для этого мы ежеквартально проводим «Школу ретейла». На торгово-закупочной сессии производитель получает замечания по упаковке и подаче, дорабатывает их и выходит на полки с учетом пожеланий. Так всё больше самарских компаний попадает в торговые сети», - отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

После теоретической части в «Школе ретейла» начнутся индивидуальные переговоры с закупщиками. В ближайшее время успешные участники подпишут с ними свои первые контракты

Фото: mybiz63.ru