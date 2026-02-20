Для производителей губернии стартовало обучение нового потока проекта «Школа ретейла»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Для производителей губернии стартовало обучение нового потока проекта «Школа ретейла»

187
Проект «Школа ретейла» реализуется в Самарской области семь лет. За это время обучение  прошли порядка 320 предприятий.

В Самаре при поддержке регионального министерства промышленности и торговли стартовало обучение нового потока проекта «Школа ретейла» в формате торгово-закупочной сессии. Это платформа, где малый бизнес учится соответствовать требованиям федеральных торговых сетей, осваивая упаковку, документацию и объемы производства для выхода на полки супермаркетов.
В настоящее время в региональном центре «Мой бизнес» развернута выставка продукции местных производителей — обладателей знака качества «Самарский продукт»: спортивное питание, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты и многое другое. Эти товары претендуют на места в крупных магазинах.
Пример успеха — самарская компания, начавшая с батончиков для спортсменов. Сегодня она производит витамины и БАДы на заводе в селе Лопатино, поставляя продукцию в аптечные сети и федеральные ритейлеры. Теперь осваивают сложные десерты и ищут новые полки.
 «Когда общаешься с менеджерами по телефону или email, всё часто уходит в корзину. А здесь с глазу на глаз мы обмениваемся прямыми контактами. Это даёт реальный результат», - отзывается о «Школе ретейла» руководитель отдела продаж компании функционального и спортивного питания Денис Крымкин. 
Спикеры «Школы ретейла» — представители сетей «Ашан», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Победа» и «Магнит». Они разбирают реальные кейсы: почему один товар берут, а другой пылится на складе. Ретейлеры отмечают, что готовы сотрудничать даже с небольшими производителями и фермерами, предлагая гибкие условия.
«Для небольших производителей и фермеров мы организуем поставки даже в одну точку рядом с производством. Мы гибки в условиях и подбираем формат, чтобы каждый мог зайти на полку», - говорит руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами федеральной розничной сети Юрий Жичкин.
Проект «Школа ретейла» реализуется в Самарской области семь лет. За это время обучение  прошли порядка 320 предприятий.
«Губернатор региона Вячеслав Федорищев ставит задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Именно для этого мы ежеквартально проводим «Школу ретейла». На торгово-закупочной сессии производитель получает замечания по упаковке и подаче, дорабатывает их и выходит на полки с учетом пожеланий. Так всё больше самарских компаний попадает в торговые сети», - отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
После теоретической части в «Школе ретейла» начнутся индивидуальные переговоры с закупщиками. В ближайшее время успешные участники подпишут с ними свои первые контракты 

 

Фото:  mybiz63.ru

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Альманах «Поэтическая радуга» презентовали в Самаре в честь Международного дня родного языка.
20 февраля 2026, 19:12
В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Родной язык – источник вдохновения»
Альманах «Поэтическая радуга» презентовали в Самаре в честь Международного дня родного языка. Общество
4
На сегодняшний день в Самаре более 6 тысяч зданий со скатной кровлей находятся в безопасном состоянии.
20 февраля 2026, 18:55
ГЖИ СО оценила качество очистки крыш домов от наледи в Самаре
На сегодняшний день в Самаре более 6 тысяч зданий со скатной кровлей находятся в безопасном состоянии. ЖКХ
4
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
Весь список