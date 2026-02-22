21 февраля в Самаре с места ДТП госпитализирована женщина-пешеход. В Промышленном районе областного центра, следует: 21.02.2026 в 13:57 возле дома №221Б по ул. Ново-Вокзальная 39-летний мужчина, управляя а/м LADA Largus, двигался со стороны ул. Фадеева в направлении Московского шоссе. В пути следования водитель не выбрал скорость, соответствующую обстановке, и допустил наезд на 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.