Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей. 
С 19 по 25 мая в Саратовской области будет проходить ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».
В понедельник, 18 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Октябрьске.
В Самаре состоялось открытие 24-го детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Температура воздуха 19 мая в Самаре ночью +15, +17°С, днем +29, +31°С.
Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации «Росатом».
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса.
С 20 по 23 мая Самара станет центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Город примет заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги.
Бойцы студотрядов региона будут работать летом на стройках Росатома в двух странах

Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации «Росатом». Бойцы студенческих отрядов Самарской области войдут в состав двух международных студенческих строительных отрядов, которые будут задействованы на площадке строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и  АЭС «Куданкулам» в Индии.
 
«Более 100 участников Российских студенческих отрядов будут работать летом на объектах Росатома в пяти странах. Реализация международных молодежных проектов РСО и Росатома это вклад в технологическое лидерство и глобальное присутствие России: наши молодые специалисты прямо сейчас участвуют в создании будущего мировой атомной энергетики. А для самих ребят — это школа ответственности, профессионального взросления и уникальный шанс стать востребованным инженером ещё до выпуска из вуза. Такие проекты воспитывают не просто кадры, а граждан, которые понимают: их труд имеет значение для всей страны», — отметил Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.
Участники международных отрядов будут задействованы в строительно-монтажных и электромонтажных работах, производственно-техническом сопровождении строительства, а также в работе с проектной документацией и контроле строительных процессов.
 
Помимо работы для участников студенческих отрядов запланированы спортивные, творческие и профориентационные мероприятия, в том числе совместно с работодателями. По итогам сезона будут определены лучшие участники трудовых проектов.
 
Перед началом работы все участники РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.
 
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают более 5 тычсяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
 
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.
 

 

Фото: Российские студенческие отряды

