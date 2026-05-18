В Самаре назовут победителей четырех дивизионов Любительской следж-хоккейной Лиги

168
С 20 по 23 мая Самара станет центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Город примет заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги.

С 20 по 23 мая Самара станет центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Город примет заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ), объединившей 18 команд и более 230 спортсменов из 15 городов России. По его итогам будут подведены общие результаты сезона и названы победители во всех четырех дивизионах: 1, 2-1, 2-2 и 3.

Сезон, стартовавший в ноябре 2025 года, выходит на финишную прямую. Победитель в каждом дивизионе определяется по сумме всех матчей, сыгранных командами на протяжении четырех этапов. За право называться сильнейшими в течение полугода боролись 18 команд со всей России. После предыдущих раундов, принятых Йошкар-Олой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Магнитогорском и Ленинградской областью, коллективы соберутся в Самаре, чтобы завершить турнирную дистанцию и окончательно распределить места в итоговой таблице.

География этапа
Матчи пройдут на трех ледовых площадках Самары:
Дивизион 1: Дворец спорта имени Владимира Высоцкого (ул. Молодогвардейская, 222);
Дивизионы 2-1 и 3: Спортивный комплекс «Маяк» (Костромской переулок, 15А);
Дивизион 2-2: Основная часть матчей пройдет в «МТЛ-2» (ул. Советской Армии, 253В), однако решающий финальный поединок этого дивизиона также состоится в СК «Маяк».

За минувшие месяцы команды проявили невероятную волю к победе и мастерство. В составах команд выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны специальной военной операции.

Сборная Самарской области выступит в дивизионе 2-2. В составе нашей команды - ветераны СВО, в том числе выпускники проекта «Школа героев», реализуемого по решению губернатора Вячеслава Федорищева и являющегося продолжением президентской программы «Время героев».

Открытие соревнований - 21 мая в 13:00 в «МТЛ-2».

Торжественная церемония закрытия турнира и официальное награждение победителей и призеров состоится 22 мая. В этот вечер будут названы имена триумфаторов сезона ЛСХЛ 2025/2026.

Вход на матчи свободный. Организаторы приглашают болельщиков, представителей СМИ и всех неравнодушных к спорту людей поддержать участников и увидеть своими глазами, что такое настоящий хоккейный дух.

 

Фото предоставлены Федерацией адаптивного хоккея

