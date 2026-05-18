Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей. 
Резиденты  «Жигулевской долины» выпустили инновационную продукцию на 37,6 млрд рублей
С 19 по 25 мая в Саратовской области будет проходить ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная региона отправляется на «Туриаду-2026»
В понедельник, 18 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Октябрьске.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Октябрьск
В Самаре состоялось открытие 24-го детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В Самаре состоялось открытие 24-го детского футбольного турнира
Температура воздуха 19 мая в Самаре ночью +15, +17°С, днем +29, +31°С.
19 мая в регионе без осадков, до+32°С
Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации «Росатом».
Бойцы студотрядов региона будут работать летом на стройках Росатома в двух странах
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса.
Райский сад и Горка Покорителей космоса: в Ботаническом саду Самары появились две новые точки притяжения
С 20 по 23 мая Самара станет центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Город примет заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги.
В Самаре назовут победителей четырех дивизионов Любительской следж-хоккейной Лиги
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Госфонд «Защитники Отечества» объединил 14 регионов в Самаре для подготовки тренеров по адаптивному спорту

С 16 мая 2026 года гостеприимная Самарская область стала эпицентром силы духа и несгибаемой воли. Сюда, на волжские берега, приехали ветераны СВО из 14 регионов России — именно отсюда был дан старт событию, которое уже называют точкой отсчета в новой системе реабилитации защитников Отечества. На базе Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого будущие тренеры проходят повышение квалификации по адаптивному спорту. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» реализует программу по реабилитации ветеранов с инвалидностью посредством вовлечения в занятия следж-хоккеем. Это стало возможным и благодаря эффективному партнерству c Федерацией адаптивного хоккея, Самарским государственным социально-педагогическим университетом (СГСПУ), Министерством спорта Самарской области и Правительством региона.
«Ветераны, прошедшие эту подготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками, которые поведут за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах», - подчеркивает Михаил Артамонов, начальник управления по общественным проектам Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». 
Подготовка идёт не только на льду. В эти дни участники СВО с инвалидностью осваивают теорию в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Обучение ведётся по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса». Выпускники этого курса будут задействованы в самом важном деле — популяризации следж-хоккея среди тех, для кого спорт сегодня является частью жизни.
Эти люди готовятся стать профессиональными наставниками для своих же товарищей, которые только ищут путь к восстановлению. Будущие тренеры знают цену боли и цену победы изнутри — и лучшим подтверждением тому служат судьбы героев, встретившихся в эти дни в Самаре.
Александр Ишутин из Ростовской области (г.Волгодонск) — живое воплощение принципа «Нет ничего невозможного». Ветеран, ведущий активный образ жизни, неотъемлемый игрок команды «Донской рубеж». Благодаря поддержке фонда он получил специализированную коляску для следж-хоккея, а главное — адаптированный быт. 
«Когда я впервые сел в эту коляску с клюшкой в руке, я понял: впереди — честная спортивная борьба, Фонд не просто дал технику, они дали мне крылья. В Самаре мы дышим одним воздухом победы, и очень верю, что эти пять дней обучения подарят мне новые эмоции и знания», - делится Александр.
А вот Александр Сальников из Омской области нашел свое призвание, помогая людям в спорте. Ветеран прослужил 10 месяцев в зоне СВО, получил тяжелое ранение, но не сломался. Сегодня Александр — социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Омской области, организатор семейного турнира по керлингу, собравшего ветеранов, их жен и детей. 
«Нам нельзя замыкаться в себе, — убежден он. — Адаптивный спорт — это терапия, а работа координатора — мой долг перед товарищами, которые еще лежат в госпиталях. Самарская встреча дала нам новые связи и ещё даст новые методики, мы увезем это домой».
Реабилитация — это и душевное равновесие.
Потому для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Возможность прикоснуться к истории самарского края, увидеть знаковые места на Волге, посетить театр, отдохнуть от тренировок и просто побыть в кругу боевых товарищей — ведь именно из новых впечатлений и радости открытий складывается та мирная жизнь, к которой они так стремятся.
Депутат Самарской Губернской думы Александр Живайкин принял участие в обучении по программе профессиональной переподготовки «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»: «Для меня это особенно важно — и как для президента Федерации спортивной борьбы Самарской области, и как для координатора проекта «Выбор сильных». Потому что речь здесь не просто о спорте. Речь о наших бойцах, которые прошли через огонь и ранения, но нашли в себе силы снова выйти на лёд, в зал, на площадку. Смотришь на них — и берёт гордость. Перед тобой настоящие герои, которые уже доказали свою силу там, где многим было бы невыносимо тяжело. И теперь они снова учатся побеждать — уже в мирной жизни. Сегодня в Самарской области около 40 тысяч людей с ОВЗ систематически занимаются спортом, развивается 48 дисциплин. Работает Центр адаптивной физической культуры, где тренируются и ветераны СВО».
Обучение продлится до 19 мая 2026 года.

 

Фото – «Волжская коммуна»

