В Самаре отдел государственного контроля областного управления Росгвардии подвел итоги работы в первом полугодии

Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской подвел итоги работы в первом полугодии 2026 года. В сферу деятельности ОГК входит осуществление надзора за обеспечением безопасности более 100 объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), за работой подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, а также подразделений ведомственной охраны.

С начала года росгвардейцы проверили 12 объектов ТЭК, по результатам проверок выявлено 60 нарушений требований к обеспечению их безопасности и антитеррористической защищенности. Выдано 7 предписаний об устранении нарушений, 7 юридических лиц привлечены к административной ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

По истечении сроков ранее выданных предписаний об устранении нарушений проведены 4 внеплановых проверки объектов ТЭК, по результатам которых повторно выданы 2 предписания об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, на территории Самарской области осуществляют деятельность 15 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны. За истекший период 2026 года проведены 3 плановые проверки подразделений охраны, по результатам которых выявлено 7 нарушений, выдано 3 предписания. По истечении сроков ранее выданных предписаний об устранении нарушений сотрудники Росгвардии провели 2 внеплановых проверки, по результатам которых установлено, что нарушения обязательных требований подразделениями охраны устранены.