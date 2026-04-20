«РКС-Самара» в настоящее время ведёт восстановление благоустройства на местах зимних вскрытий

«РКС-Самара» активно ведёт восстановление благоустройства на местах проведения работ в холодное время года. Для этого составлен график, который выполняется и строго контролируется и предприятием, и подрядчиками.

Все адреса, где зимой проходил ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения, находятся на учете «РКС-Самара». В соответствии с Правилами благоустройства г.о.Самара в холодный период – ежегодно с 1 ноября по 15 апреля – земляные работы по благоустройству проводятся по временной схеме, так как при низких температурах невозможно выполнять технологическую проливку и утрамбовку грунта. Новый грунт может просесть, если не дождаться полного оттаивания почвы.

Весной, как только позволяет погода, временные вскрытия переделываются по постоянной схеме. В первую очередь в работу берут вскрытия на категорийных дорогах и видовых местах. Таких в графике 129.

Все работы будут закончены до 31 мая. Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул: «При благоустройстве зимних вскрытий наши специалисты работают по графику, утверждённому городской администрацией. При его составлении учитывалась категорийность дорог, погодные условия, степень оттаивания грунта на глубине и другие факторы. Сейчас идём по графику, всё успеваем. Жители могут быть спокойны, в апреле-мае проблемы благоустройства после зимних ремонтов будут устранены».