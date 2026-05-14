От выборов до идентичности: цикл просветительских мероприятий в Самарской области

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
От выборов до идентичности: цикл просветительских мероприятий в Самарской области

Победитель проекта Знание.Лектор, член Общественной палаты РФ, Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский рассказывает о ключевых аспектах политического устройства и социокультурного развития России.

В Самарской области проходит цикл лекций Знание.Государство Российского общества «Знание». Победитель проекта Знание.Лектор, член Общественной палаты РФ, Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский рассказывает о ключевых аспектах политического устройства и социокультурного развития России. Слушатели проекта — государственные и муниципальные служащие, профессорско-преподавательский состав вузов региона.
Так, на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева прошла лекция, посвященная устройству и функционированию избирательных систем в современном мире. Слушатели рассмотрели вопросы классификации типов электоральных систем — мажоритарная, пропорциональная, смешанная, с примерами их применения в России и зарубежных странах. Узнали о принципах формирования органов государственной власти, включая механизмы сдержек и противовесов, системах общественного контроля за выборами и их прозрачностью, защите электорального суверенитета от иностранного вмешательства, провели сравнительный анализ избирательных процедур и технологий.
Лектор подробно рассказал о преимуществах российской смешанной системы, которая позволяет избежать как «потерянных голосов» мажоритарной модели, так и чрезмерной фрагментации парламента при чисто пропорциональной системе. На конкретных примерах Павел Покровский показал, что российская модель обеспечивает политическую стабильность и быстрое принятие решений. Он также привел сравнительные данные о цифровизации: если в большинстве западных стран по-прежнему доминирует бумажное голосование с уязвимостями, то в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и сервис «Мобильный избиратель» охватывают миллионы избирателей, использует криптографическую защиту, публичное вскрытие ключей и программы баг-баунти. Отдельное внимание он уделил системе общественного контроля и электоральному суверенитету: в России за выборами следят десятки тысяч наблюдателей, видеокамеры работают на более чем 100 тысячах участков, а база данных ГАС «Выборы» изолирована от интернета, что контрастирует с децентрализованными и часто менее защищенными западными системами.
Для сотрудников Главного Управления МЧС России по Самарской области прошла лекция, связанная с понятием, структурой и механизмами укрепления общероссийской гражданской идентичности как важнейшего ресурса национальной безопасности и социальной стабильности. Слушатели узнали о теоретических основах идентичности — психологической и социальной природе, политической идентичности. На встрече участники обсудили определение общероссийской гражданской идентичности, закреплённое в Стратегии государственной национальной политики, её ценностные основания. А также особую роль патриотизма как деятельной любви к Отечеству, образно-символическое пространство идентичности — государственные символы, географические и культурные символы, праздники и памятные даты, вызовы российской государственности и роль исторической памяти, государственная политика в области исторического просвещения, патриотического воспитания и работы с молодежью.
Лектор объяснил, почему патриотизм в российской традиции понимается не как абстрактное чувство, а как деятельное служение Отечеству, и привел примеры гражданских инициатив, выросших в общенациональные проекты — «Бессмертный полк» и выставку-форум «Россия» на ВДНХ, которую посетили более 18 миллионов человек.
Напомним, проекты Общества «Знание» реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

