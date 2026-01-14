В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака «Ракурс, 223Ra». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Telegram-канале, пишет "Газете.Ru".

"Препарат прошёл государственную регистрацию и разрешён к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.", — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что препарат применяют для лечения определенных видов опухолей, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая боль, подчеркнули в ФМБА.

