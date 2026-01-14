Я нашел ошибку
Главные новости:
Она одержала победу в тройном прыжке среди девушек до 18 лет с результатом 12,06 м.
Арина Могилина из Самарской области - победительница первенства ПФО по легкой атлетике 
Компания из США GRU Space планирует построить первую на Луне гостиницу 
Компания из США GRU Space планирует построить первую на Луне гостиницу 
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
14 января полицейским поступила информация о личности женщины и месте ее проживания при жизни.
Полицейские установили личность тольяттинки, которая скончалась в больнице, после потери сознания на улице
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.
Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ
В среду, 14 января, под председательством Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание Андреем Орловым.
В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний
Также определены показатели для других демографических групп: в среднем на душу населения — 18 939 рублей.
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
В Самарской области утверждены планы работ на водных объектах на 2026 год.
Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака

118
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.

В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака «Ракурс, 223Ra». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Telegram-канале, пишет "Газете.Ru".

"Препарат прошёл государственную регистрацию и разрешён к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.", — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что препарат применяют для лечения определенных видов опухолей, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая боль, подчеркнули в ФМБА.

 

Фото: freepik.com

 

 

Теги: Медицина Россия

