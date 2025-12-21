Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян

Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2 ... Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", - рассказала Малинникова.

Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.

Фото: pxhere.com