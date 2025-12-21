Я нашел ошибку
Главные новости:
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду
Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую. 
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков
В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона
В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории
В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории
В Сызрани машина врезалась в бетонный блок и перевернулась
В Сызрани машина врезалась в бетонный блок и перевернулась
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян

105
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.

Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2 ... Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", - рассказала Малинникова.

Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Россия

