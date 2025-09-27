Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства

147

Препараты, которые меняют свою форму внутри организма, начали разрабатывать в Институте фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета. Эти «умные» лекарства могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH. Это позволяет лечить болезни более эффективно, ведь препарат активируется только в нужном месте, например в глазах, зубах или слизистой носа. Об этом сообщили «Известиям» в Сеченовском Университете.

Одним из значимых достижений является создание глазных гель-капель с лидокаином, которые используются для местной анестезии при операциях, таких как лазерная коррекция зрения. Данный препарат превращается в гель, обеспечивая длительное действие на поверхности глаза, что значительно улучшает эффективность обезболивания. Отмечается, что подобных средств на рынке нет.

Другим значимым изобретением является средство для пациентов с атопическим дерматитом. Оно наносится как масло, но при смывании превращается в эмульсию, создавая защитную пленку на коже, что восстанавливает утраченные защитные функции кожи при этом заболевании.

Кроме того, ученые разработали инновационные полимерные матрицы для подготовки к имплантации зубов. Эти матрицы затвердевают в альвеолярной лунке и выделяют лечебные вещества, что ускоряет процесс восстановления и снижает риск осложнений.

Сеченовские исследователи также работают над препаратами для интраназальной доставки вакцин и других лекарств через слизистую оболочку носа, что значительно увеличивает эффективность лечения. Опыт исследователей Института фармации уже перенимают иностранные коллеги.

Фото: pxhere.com