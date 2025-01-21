Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом

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Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла успешное лечение отечественным препаратом «Утжефра». Об этом 21 января сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) гематологии Минздрава России, пишут "Известия".

«Первый пациент — участник клинического исследования — это женщина 59 лет, она получила «Утжефру» 12 и 13 декабря (2024 года. — Ред.) двумя дозами. После введения «Утжефры» у пациентки не было серьезных осложнений», — приводит «РИА Новости» слова главного исследователя, заведующей отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольги Алешиной.

Отмечается, что через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии пациентку перевели в гематологическое отделение, где позднее она наблюдалась в условиях дневного стационара. В результате исследования был подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, уточнили в центре.

Всего в исследовании примут участие 60 пациентов. В течение года после введения препарата периодически они будут проходить осмотры, сдавать анализ крови, а также будут проводиться инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

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