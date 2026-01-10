Российские власти планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей

Российские власти намерены разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности, передает ТАСС.

Скрининг позволяет оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственным за исполнение задачи назначен Минздрав. В течение 2026 года министерство должно подготовить предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представить доклад в кабмин.

В России всех новорожденных бесплатно обследуют на некоторые наследственные заболевания. При этом единого тестирования будущих родителей пока нет. Пара при желании может пройти его добровольно, за свой счет при планировании беременности.

Власти также планируют повышать охват новорожденных расширенным неонатальным скринингом. Ежегодно он должен охватывать не меньше 95% родившихся детей. Таких показателей хотят добиться до 2030 года.

