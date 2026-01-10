Я нашел ошибку
Главные новости:
Секрет долгой жизни Николая Терентьевича: «Надо быть просто человеком, жить просто, никого не обижать, не огорчаться».
Сегодня  участник Великой Отечественной войны из Самары Николай Кондрашов отметил 100-летний юбилей 
Герой специальной военной операции в конце 2025 года скончался от ранений, полученных в ходе выполнения боевого задания.
Прощание с Олегом Ракшиным состоится 14 января
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе.
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 10 пожаров
Власти рассчитывают, что расширение Золотого кольца России поможет увеличить доходы от туризма и будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов.
В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов
Он объединил священнослужителей, воспитанников детских духовно-образовательных центров и воскресных школ, любителей духовной и народной музыки.
В САТОБ состоялся Рождественский концерт с участием хоровых коллективов и ансамблей
Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов.
Российские власти планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российские власти планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей

194
Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов.

Российские власти намерены разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности, передает ТАСС.

Скрининг позволяет оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

Ответственным за исполнение задачи назначен Минздрав. В течение 2026 года министерство должно подготовить предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представить доклад в кабмин.

В России всех новорожденных бесплатно обследуют на некоторые наследственные заболевания. При этом единого тестирования будущих родителей пока нет. Пара при желании может пройти его добровольно, за свой счет при планировании беременности.

Власти также планируют повышать охват новорожденных расширенным неонатальным скринингом. Ежегодно он должен охватывать не меньше 95% родившихся детей. Таких показателей хотят добиться до 2030 года.

 

Фото:  pxhere.com 

Теги: Медицина Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
21 декабря 2025, 16:53
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме. Здравоохранение
879
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
27 сентября 2025, 23:45
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH. Здравоохранение
1468
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения.
22 июля 2025, 19:45
Минздрав разработал рекомендации для сохранения остроты зрения
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения. Общество
1116
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1118
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
878
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
834
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1063
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
945
Весь список