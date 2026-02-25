Я нашел ошибку
Главные новости:
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»

204
С апреля по ноябрь 2026 года акция «Вода России» охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора.

В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России» — 297 мероприятий, вдохновлённых любовью к родной природе.

С апреля по ноябрь она охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора. ТОП-3 по числу событий — Волжский, Кинельский и Приволжский районы. Волонтёры и неравнодушные жители пройдут экологическим десантом 290 км — на 55 км больше, чем в прошлом году. Это всё равно что преодолеть расстояние от Сызрани до Похвистнево!

Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», формируя эко-привычки, бережное отношение к природе и водным ресурсам.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Мероприятия Экология

