В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России» — 297 мероприятий, вдохновлённых любовью к родной природе.



С апреля по ноябрь она охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора. ТОП-3 по числу событий — Волжский, Кинельский и Приволжский районы. Волонтёры и неравнодушные жители пройдут экологическим десантом 290 км — на 55 км больше, чем в прошлом году. Это всё равно что преодолеть расстояние от Сызрани до Похвистнево!



Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», формируя эко-привычки, бережное отношение к природе и водным ресурсам.





Фото: минприроды СО