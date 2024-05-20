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Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
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Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон

20 мая 2024 16:45
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В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде.

Около 13 километров лесных и прибрежных зон очищено молодёжью региона в рамках эколого-просветительского проекта «Широко шагая». Стартовал он в 2023 году, а его автором и руководителем является победитель грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты Елена Жменёва. За это время в нём приняли участие более 300 человек, которые посетили 6 природных маршрутов, попутно убрав мусор с площади около 13 км.

Проект «Широко шагая» – это выезды по различным маршрутам в Самарской области, где жители региона знакомятся с природными достопримечательностями, а также приводят в порядок территорию, убрают мусор. В разработке маршрутов экотроп, уборке лесных и прибрежных зон помогают волонтёры.

«Прибегая к такому приёму контраста, мы показали участникам, что любое наше действие возвращается к нам в двойном размере, например, выбросил фантик в чистом месте – в следующий раз увидишь там свалку. Мы уверены, что именно на конкретных примерах можно донести до человека важность ответственного экологического поведения, воспитать экоосознанность», – отмечает Елена Жменёва.

Ключевыми достопримечательностями маршрутов стали уникальные природные объекты Самарской области: Царёв курган, Золотой бор, Лысая гора, Ставропольский сосняк, Царевщинское озеро, село Ягодное и другие.

«В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде. Мы собственными глазами увидели, как расцветают Краснокнижные растения прострел раскрытый, чабрец Жигулевский, гусиный лук, ландыш майский, повстречали на маршрутах жука-оленя, ящурку разноцветную, среднего пёстрого дятла. Все это природа нашего родного края, которую важно ценить и уважать», - рассказала экоактивист проекта Азиза Рахимова.

Участники проекта смогли посетить авторские мастер-классы, где познакомились с правилами грамотной сортировки отходов, законами экологии и принципами экологичного образа жизни.

 

Автор фото Елена Жменёва

 

Теги: Мероприятия Экология

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